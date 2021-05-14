Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред столкнулся с неадекватной реакцией болельщиков на неудачные действия бразильца в перенесенном поединке 34-го тура АПЛ против Ливерпуля.

После поединка с Ливерпулем Фреду прислали донимающие сообщения в Instagram, среди которых были оскорбления на расовой почве, сообщает Sky Sports.

Ливерпуль уверенно победил Ман Юнайтед – "дьяволы" раскрывают уязвимости перед финалом ЛЕ, а Трент снова на вершине

"Расистские оскорбления в адрес Фреда недопустимы, и мы не хотим, чтобы это было в Instagram. Мы удалили ряд комментариев и приняли меры против учетных записей, с которых сообщения были опубликованы. Призываем людей использовать наши функции безопасности, в том числе фильтры комментариев и элементы управления сообщениями, которые могут значительно снизить вероятность оскорблений", – говорится в заметке Facebook насчет этой ситуации (Instagram является дочерней компанией Facebook).

Напомним, Ливерпуль переиграл Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (4:2). В нынешнем сезоне Фред провел 46 поединков, в которых записал в свой актив гол и 2 ассиста.

Динамо и Шахтер держат УПЛ в топ-3 мирового трансферного рейтинга – заоблачные траты Барсы, "экономия" Баварии и Реала