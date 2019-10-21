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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: фаната хозяев поймали за проявление расизма

19:56 39 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: фаната хозяев поймали за проявление расизма
Фанаты манкунианцев / Фото The Sun

Расизм в футболе – одна из самых популярных тем сейчас в Англии. К сожалению, не обошлось без инцидентов и в главном матче тура.

38’ Маркус Рашфорд
 
Адам Лаллана 85’
38’ Маркус Рашфорд
85’ Адам Лаллана

Во время поединка 9-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль (1:1) с трибун раздавались расистские выкрики в адрес темнокожих игроков от фаната манкунианцев, сообщает The Guardian.

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"Мы знаем об инциденте на вчерашней игре, когда болельщик из домашнего сектора якобы участвовал в расовом насилии.

Человек был идентифицирован и выведен из стадиона. В настоящее время мы расследуем этот вопрос в первоочередном порядке", – отметил представитель клуба.

Горе-болельщику грозит пожизненная дисквалификация на посещение стадионов на матчах АПЛ.

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00:18
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия футбольные фанаты Расизм в футболе Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
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