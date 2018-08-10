Манчестер Юнайтед – Лестер Сити. Анонс матча-открытия АПЛ

Манчестер Юнайтед принимает Лестер Сити в рамках матча первого тура АПЛ. Анонс и прогноз игры читайте на Футбол 24.

Манчестер Юнайтед – Лестер

10 августа, 22:00, Манчестер, стадион "Олд Траффорд"

Главный арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

АПЛ, по традиции, первой из топ-чемпионатов начинает свой старт, однако на этот раз Жозе Моуринью встречает этот праздник "со слезами на глазах". Трансферное окно в Англии теперь закрывается за сутки до матча-открытия, а "красные дьяволы" после приобретения Фреда и Далота так и не подписали ни одного топ-футболиста. Это может стать причиной грандиозного провала: манкунианцы имеют переполненный лазарет, Жозе недоволен отсутствием нового центрального защитника и конфликтует с некоторыми исполнителями, а Поль Погба собирается покинуть Манчестер. Боссы Юнайтед так ничем своему тренеру и не помогли, поэтому "дьяволы" вступают в новый сезон со старым лицом.

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Жозе Моуринью после провального трансферного окна имеет огромные проблемы с составом

Лестер Сити – одна из главных причин проблем Манчестер Юнайтед, ведь "лисы" упёрлись и не продали желаемого "дьяволами" Гарри Магуайра. Подобное поведение довольно логично, ведь после продажи Мареза и Мусы потеря еще одного сильного исполнителя была недопустима. На деньги от продаж Лестер усилил глубину своего состава, приобретя голкипера Ливерпуля Уорда, защитников Эванса и Союнчу, а также полузащитника Монако Решида Геззаля. Кроме того, Лестер переподписал контракт с Варди. Самым же дорогим трансфером стал переход хавбека Норвича и молодежной сборной Англии Джеймса Мэддисона – сумма сделки составила приличные 24 миллиона фунтов. Словом, "лисы" в трансферном окне ворон не ловили.

Пюэль: После ухода Мареза Лестеру важно сохранить всех исполнителей

Кадровая ситуация Манчестер Юнайтед близка к катастрофе. В лазарете команды находится семь исполнителей – Неманья Матич, Антонио Валенсия, Маркос Рохо, Андер Эррера, Серхио Ромеро и Диогу Далот. Кроме того, есть вопросы к готовности Поля Погба, Джесси Лингарда и Ромелу Лукаку – они вернулись к тренировкам только четыре дня назад. Участие Эшли Янга, Маруана Феллайни и Эрика Байи в матче пока тоже сомнительна, а вот Антони Марсьяль находится в состоянии конфликта с Жозе Моуринью.

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Лестер Сити также не остался без кадровых проблем. Гарри Магуайр и Джейми Варди, похоже, не успели полностью восстановиться после Мундиаля, ведь их участие в матче Клод Пюэль пообещал решить после прохождения ими фитнес-теста. Форма традиционно травматичного новичка Джонни Эванса также неизвестна, а вот Мэтти Джеймс и Нампали Мэнди в игре против МЮ точно не помогут – впрочем, эти потери точно не критичны. Центрбэк Союнчу, в свою очередь, просто не успел в заявку на матч. Словом, кадровой ситуации Лестера Жозе Моуринью может только завидовать.

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Ориентировочные составы на матч Манчестер Юнайтед – Лестер Сити

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Линделёф, Смоллинг, Дармиан, Фред, Перрейра, Гарнер, Санчес, Рэшфорд, Мата

Лестер Сити: Шмейхель, Чиллуел, Магуайр, Морган, Перрейра, Ндиди, Иборра, Грэй, Мэддисон, Олбрайтон, Варди

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Лестер может рассчитывать на победу над Манчестер Юнайтед

Делать прогноз на первый тур, да ещё и в таком чемпионате, как АПЛ – та ещё задачка, однако кажется, что Манчестер Юнайтед начнет новый сезон с "места в карьер", получив домашнее поражение. Проблемы с травмированными у "красных дьяволов" слишком серьёзные, а Моуринью конфликтует с некоторыми футболистами – такое на сухом классе в чемпионате Англии не вытащить. Если Лестер подошел к новому сезону в хороших физических кондициях и не станет привозить себе больше, чем умеет, то сможет рассчитывать на три очка. Как ни странно, именно Лестер – фаворит.

Михаил Юхименко, Футбол 24