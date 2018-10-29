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Манчестер Юнайтед – Ювентус: фанаты хозяев спели серенаду для Роналду после его селфи с болельщиком

24 октября 11:39 342 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Ювентус: фанаты хозяев спели серенаду для Роналду после его селфи с болельщиком
Роналду сделал селфи с фанатом, который выбежал на поле / Соцсети

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился неожиданным поступком в матче Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед у себя дома принимал туринский Ювентус. Гости победили со счетом 1:0, а единственный гол на свой счет записал Дибала.

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После матча на поле выбежал болельщик и направился в сторону Криштиану Роналду. Стюарды быстро поймали нарушителя, но нападающий Ювентуса все же успел сделать селфи со смельчаком и посмотрел, чтобы фаната не выводили слишком грубо за пределы поля.

За это жест болельщики Манчестер Юнайтед спели серенаду в честь экс-форварда манкунианцев Криштиану Роналду.

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Напомним, что португалец в начале своей карьеры играл на Олд Траффорд. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

Лига чемпионов3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вторник 23 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 1
Ювентус
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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - Ювентус футбольные фанаты
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