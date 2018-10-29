Манчестер Юнайтед – Ювентус: фанаты хозяев спели серенаду для Роналду после его селфи с болельщиком

Роналду сделал селфи с фанатом, который выбежал на поле / Соцсети

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился неожиданным поступком в матче Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед у себя дома принимал туринский Ювентус. Гости победили со счетом 1:0, а единственный гол на свой счет записал Дибала.

Манчестер Юнайтед – Ювентус – 0:1 – видео голов и обзор матча

После матча на поле выбежал болельщик и направился в сторону Криштиану Роналду. Стюарды быстро поймали нарушителя, но нападающий Ювентуса все же успел сделать селфи со смельчаком и посмотрел, чтобы фаната не выводили слишком грубо за пределы поля.

За это жест болельщики Манчестер Юнайтед спели серенаду в честь экс-форварда манкунианцев Криштиану Роналду.

Лига чемпионов: Ювентус на выезде обыграл Манчестер Юнайтед, Аякс вырвал победу в Бенфики

Напомним, что португалец в начале своей карьеры играл на Олд Траффорд. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.