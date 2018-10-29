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Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:1 – видео голов и обзор матча

28 октября 21:16 103 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:1 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд не без труда победил Эвертон. Смотрите видео голов и обзор матча.

Манчестер Юнайтед разобрался с Эвертоном. В первом тайме Погба открыл счет в матче, добив собственный нереализованный пенальти.

Манчестер Юнайтед минимально обыграл Эвертон: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья

В начале второй половины Поль ассистировал Мартиалю. Сигурдссон один мяч отыграл ударом с пенальти, однако Манчестер Юнайтед удержал победу в матче. Отметим, что экс-горняки Фред и Бернард начали матч в старте.

Чемпионат Англии 2018/19, 10-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:1

Голы: Погба, 27 Мартиал, 49 - Сигурдссон, 77, (пен)

Нереализованный пенальти: Погба, 27

Кристал Пэлас – Арсенал – 2:2 – видео голов и обзор матча

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия10 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Эвертон: Воскресенье 28 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
2 : 1
Эвертон
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