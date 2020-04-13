Манчестер Юнайтед – фаворит в борьбе за легенду Атлетико, которая покинет Серию А

"Красные дьяволы" неожиданно могут получить хорошее усиление линии обороны.

Диего Годин после этого сезона может покинуть Интер. Скорее всего, уругваец продолжит карьеру в АПЛ – в его услугах заинтересованы Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, сообщает Tuttosport.

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Как уверяет источник, "красные дьяволы" выступают фаворитом в борьбе за 34-летнего защитника. Годин мог бы навязать борьбу Линфелефу и стать хорошей подстраховкой для Магуайра.

Диего перешел в Интер только прошлым летом, однако не очень гармонично смотрится в системе Конте с тремя центрбеками, иногда проигрывая конкуренцию Бастони. В текущей серии А Годин сыграл 16 матчей, Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 млн евро.

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