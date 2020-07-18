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Манчестер Юнайтед – Челси: у Сульшера возникла серьезная кадровая проблема перед полуфиналом Кубка Англии

18 июля 21:48 - Читати українською
Манчестер Юнайтед – Челси: у Сульшера возникла серьезная кадровая проблема перед полуфиналом Кубка Англии
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Манчестер Юнайтед понес потери накануне матча 1/2 финала Кубка Англии против Челси.

85’ Бруну Фернандеш
 
Мейсон Маунт 46’
Оливье Жиру 45+11’
Харри Магуайр 74’
46’ Мейсон Маунт
45+11’ Оливье Жиру
74’ Харри Магуайр
85’ Бруну Фернандеш

Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать на основного левого защитника Люка Шоу, информирует BBC.

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Трудности Манчестер Юнайтед на этом не заканчиваются. Проблемы со здоровьем есть и у дублера Шоу – молодого Брэндона Уильямса. Если он также не успеет восстановиться, то Сульшеру придется использовать альтернативный третий вариант.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед – Челси состоится завтра (19 июля), начало в 20:00.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Манчестер Юнайтед - Челси Брендон Брендон Уильямс Люк Люк Шоу
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