Манчестер Юнайтед – Челси: у Сульшера возникла серьезная кадровая проблема перед полуфиналом Кубка Англии

Манчестер Юнайтед понес потери накануне матча 1/2 финала Кубка Англии против Челси.

Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать на основного левого защитника Люка Шоу, информирует BBC.

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Трудности Манчестер Юнайтед на этом не заканчиваются. Проблемы со здоровьем есть и у дублера Шоу – молодого Брэндона Уильямса. Если он также не успеет восстановиться, то Сульшеру придется использовать альтернативный третий вариант.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед – Челси состоится завтра (19 июля), начало в 20:00.

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