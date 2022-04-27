Манчестер Юнайтед на топ-матч АПЛ потерял шесть основных футболистов. Харри Магуайр, Джейдон Санчо, Поль Погба, Фред, Эдинсон Кавани и Люк Шоу не сыграют против Челси. Также есть вопросы о готовности Уан-Биссаки.

Об этом сообщил наставник МЮ Ральф Рангник на предматчевой пресс-конференции. Свежие потери после предыдущего матча – Магуайр и Санчо. У Харри травма колена, а Джейдон имеет тонзиллит.

Манчестер Юнайтед выиграл всего два из последних 10 матчей во всех турнирах. После поражения от Арсенала манкунианцы фактически потеряли шансы на Лигу чемпионов.

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