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Манчестер Юнайтед — Челси: над Олд Траффорд пролетел самолет с баннером против владельцев манкунианцев

20:48 57 Читати українською
Манчестер Юнайтед — Челси: над Олд Траффорд пролетел самолет с баннером против владельцев манкунианцев
Семья Глейзеров / Фото Stretty News

Фанаты МЮ напомнили о своем отношении к владельцам клуба.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс

Манчестер Юнайтед разгромил Челси (4:0) в рамках первого тура АПЛ.

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Перед поединком над домашней ареной манкунианцев Олд Траффорд пролетел самолет с баннером "Глейзеры на выход". Речь идет о владельцах клуба – семье Глейзеров, против которых выступает активная часть фанатов "красных дьяволов".

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Юнайтед - Челси
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