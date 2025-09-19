Манчестер Юнайтед перед матчем с Челси сможет рассчитывать на Мейсона Маунта и Матеуса Кунью, о чем рассказал наставник команды Рубен Аморим.

Моуринью унизил Реал, Интер, Рому, Челси и МЮ на первой пресс-конференции в статусе тренера Бенфики

"Далот выбыл, Маунт и Кунья вернулись в состав команды. Лисандро Мартинес все еще не восстановился, вот и все. Действительно важно, что Мартинес приближается к возвращению. Когда у тебя такая травма, ты часто очень быстро восстанавливаешься, а потом наступает скучный момент, когда кажется, что ты не переходишь к следующему шагу", – приводит слова Аморима The Standard.

Заметим, что матч Манчестер Юнайтед – Челси состоится завтра, 20 сентября, начало в 19:30.

Манчестер Сити разбил Юнайтед в дерби – дебют Доннаруммы, Холанд оформил дубль и выдал фантастический промах