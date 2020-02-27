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Манчестер Юнайтед – Брюгге: Игало забил премьерный мяч в футболке манкунианцев

27 февраля 23:25 45 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Брюгге: Игало забил премьерный мяч в футболке манкунианцев
Игало в объятиях партнеров / фото из соцсетей

Зимний новичок английского Манчестер Юнайтед Одион Игало начинает отрабатывать вложенные в него средства. Нигериец забил в рамках Лиги Европы.

26’ Бруну Фернандеш
35’ Одион Игало
41’ Скотт Мактоминай
82’ Фред
90+3’ Фред
 
Симон Дели 23’
23’ Симон Дели
26’ Бруну Фернандеш
35’ Одион Игало
41’ Скотт Мактоминай
82’ Фред
90+3’ Фред

Опытный форвард вышел в старте "красных дьяволов" на ответный матч 1/16 финала турнира против бельгийского Брюгге.

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А уже на 34-й минуте Игало отпраздновал взятие ворот. Творцом голевого момента стал Хуан Мата. Испанец избежал офсайдной ловушки при передаче от линии штрафной и в касание прострелил вдоль ворот, а нигерийский нападающий спокойно переправил мяч в сетку.

К слову, этот поединок только 4-й для Одиона Игало в составе МЮ. На Олд Траффорд он перебрался в последний день трансферного окна. Его аренда из китайского Шанхай Шэньхуа ориентировочно стоила манкунианцам 6,5 млн евро.

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Теги
Лига Европы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Брюгге Одион Игало Одион Игало
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