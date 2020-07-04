Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед разгромил Борнмут в рамках 33-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед пропустил первым после серии ошибок Харри Магуайра, но еще до перерыва подопечные Сульшера трижды огорчили голкипера "вишен". Во втором тайма гости отметились еще раз, но манкунианцы ответили дважды.

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После этой победы Манчестер Юнайтед набрал 55 очков и, как минимум временно, поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Борнмут, имея 27 пунктов, до сих пор находится в зоне вылета.