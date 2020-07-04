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Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2 – видео голов и обзор матча

4 июля 21:20 - Читати українською
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед разгромил Борнмут в рамках 33-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

29’ Мейсон Гринвуд
38’ Маркус Рашфорд
45+2’ Антони Марсьяль
54’ Мейсон Гринвуд
59’ Бруну Фернандеш
 
Джуниор Станислас 16’
Джошуа Кинг 50’
16’ Джуниор Станислас
29’ Мейсон Гринвуд
38’ Маркус Рашфорд
45+2’ Антони Марсьяль
50’ Джошуа Кинг
54’ Мейсон Гринвуд
59’ Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед пропустил первым после серии ошибок Харри Магуайра, но еще до перерыва подопечные Сульшера трижды огорчили голкипера "вишен". Во втором тайма гости отметились еще раз, но манкунианцы ответили дважды.

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После этой победы Манчестер Юнайтед набрал 55 очков и, как минимум временно, поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Борнмут, имея 27 пунктов, до сих пор находится в зоне вылета.

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