Гости неожиданно смогли сыграть первый тайм без пропущенных голов. Однако сразу после перерыва Гринвуд открыл счет. Правда, через две минуты Бернли отыгрался, но на полноценный подвиг не хватило сил и класса.

МЮ с 1000-м пропущенным голом продолжает погоню за Сити, Арсенал на последних секундах спас ничью

В конце концов, все тот же Гринвуд и позже Кавани довели дело до логичной победы хозяев. Манчестер Юнайтед сократил отставание от лидера до 8-ми пунктов и оторвался от третьего места на 10. Бернли расположился над самой зоной вылета.