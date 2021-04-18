Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:1 – видео голов и обзор матча
20:32 - Читати українською
Манчестер Юнай закономерно обыграл Бернли рамках 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
48’ Мейсон Гринвуд
84’ Мейсон Гринвуд
90+3’ Эдинсон Кавани
Джеймс Тарковски 50’
48’ Мейсон Гринвуд
50’ Джеймс Тарковски
84’ Мейсон Гринвуд
90+3’ Эдинсон Кавани
Гости неожиданно смогли сыграть первый тайм без пропущенных голов. Однако сразу после перерыва Гринвуд открыл счет. Правда, через две минуты Бернли отыгрался, но на полноценный подвиг не хватило сил и класса.
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В конце концов, все тот же Гринвуд и позже Кавани довели дело до логичной победы хозяев. Манчестер Юнайтед сократил отставание от лидера до 8-ми пунктов и оторвался от третьего места на 10. Бернли расположился над самой зоной вылета.
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