Манчестер Юнайтед успешно возобновил сезон. Через несколько дней после финала ЧМ-2022 манкунианцы обыграли лидера Чемпионшипа в Кубке лиги, а участники Мундиаля сразу вышли на поле. Фернандеш традиционно был лучшим, но забивали другие игроки.

МЮ переиграл Бернли с красивым соло Рашфорда, Де Дзерби вылетел из Кубка лиги после ужасной серии пенальти

В первом тайме Эриксен открыл счет с прострела Уан-Биссаки. Рашфорд после перерыва закрепил преимущество – протащил мяч через 50 метров с собственной половины и пробил точно в угол. У Бернли тоже были шансы, но гости не воспользовались ошибками Дубравки и Каземиро.