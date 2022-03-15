Манчестер Юнайтед – Атлетико: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала ЛЧ
21:05 - Читати українською
Манчестер Юнайтед в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ принимает Атлетико. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Юнайтед – Атлетико начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка пройдет на "MEGOGO". Первая встреча завершилась со счётом 1:1.
Манчестер Юнайтед – Атлетико: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Манчестер Юнайтед:
Атлетико:
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