"Аксель Туанзебе не будет играть, ведь он арендован у "красных дьяволов". Он – замечательный игрок, его игра становится все лучше. Он будет большой потерей, но мы должны решить, играть с четырьмя или пятью защитниками. У Леона Бейли есть повреждение, которое, скорее всего, не позволит ему вернуться к перерыву на международные матчи", – цитирует Дина Смита сайт МЮ.

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А вот у Уле Гуннара Сульшера есть повод для радости. "Эдинсон Кавани начал полноценно тренироваться после последней игры, он уже готов. В прошлом сезоне он не имел предсезонной подготовки, но Кавани – профессионал. Мы рады, что он вернулся. В среду (поражение от Вест Хэма в Кубке Лиги 0:1 – прим.) мы никого не потеряли. Это вызывает у меня приятную головную боль", – резюмировал наставник МЮ.

К слову, противостояние Манчестер Юнайтед – Астон Вилла состоится уже сегодня, 25 сентября. Стартовый свисток на Олд Траффорд прозвучит в 14:30.

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