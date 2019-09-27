Манчестер Юнайтед – Арсенал: трое лидеров манкунианцев могут пропустить матч

"Красные дьяволы" подходят к классическому противостоянию с Арсеналом со значительными потерями – сразу несколько основных игроков команды не смогут помочь команде.

В понедельник, 30 сентября, на туманном Альбионе состоится классическое противостояние конца 90-х – начала "нулевых" – Арсенал встретится с Манчестер Юнайтед. Кроме не слишком удачного старта – манкунианцы занимают лишь восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ – "красные дьяволы" подходят к поединку со значительными потерями.

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Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на появление в старте Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля, сообщает SkySport. Также матч может пропустить полузащитник Поль Погба, которого снова беспокоит голень. В распоряжении наставника "красных" остался лишь один здоровый нападающий – 17-летний Мейсон Гринвуд.

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Форвард в нынешнем сезоне еще не начинал матч с первых минут. Всего в элитном английском дивизионе он провел только одну полную встречу, которая в конце прошлого сезона завершилась поражением от Кристал Пэлас (1:2).

Напомним, манкунианцы в последнем матче со скрипом прошли команду третьего дивизиона Рочдейл в 1/16 финала Кубка английской лиги, сумев победить лишь в серии пенальти.

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