Манчестер Юнайтед – Арсенал: Погба и Рашфорд попали в предварительную заявку на матч АПЛ

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер, очевидно, может рассчитывать на участие Поля Погба и Маркуса Рашфорда в поединке 7-го тура английской Премьер-лиги против лондонского Арсенала.

Оба исполнителя попали в список игроков, которые могут сыграть против "канониров". Об этом сообщает Manchester Evening News.

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По информации издания, Погба и Рашфорд успели восстановиться от повреждений и помогут команде в понедельник. Ранее участие этого дуэта в матче против Арсенала было под вопросом.

Французский хавбек из-за травмы голени не играл с конца августа, но на прошлой неделе появился в кубковом матче против Рочдейла. В свою очередь английский нападающий из-за травмы паха досрочно завершил поединок против Вест Хэма.

Полный список игроков:

Вратари: Де Хеа, Ромеро, Грант

Защитники: Линделеф, Туанзебе, Магуайр, Рохо, Уильямс, Янг

Полузащитники: Мактоминай, Матич, Андреас Перейра, Фред, Погба, Лингард, Мата, Джеймс

Нападающие: Рашфорд, Гринвуд

Напомним, что поединок Манчестер Юнайтед – Арсенал состоится на Олд Траффорд 30 сентября. Начало матча в 22:00.

Paul Pogba and Marcus Rashford have been included in the Manchester United squad for their Premier League fixture with Arsenal tonight.https://t.co/cnWDPMucO0 — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) September 30, 2019

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