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Манчестер Юнайтед – Арсенал: Оуэн не слишком оптимистично оценил шансы манкунианцев

15:43 28 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Арсенал: Оуэн не слишком оптимистично оценил шансы манкунианцев
Майкл Оуэн / Фото Metro

Экс-форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Майкл Оуэн поделился мыслями относительно противостояния "красных дьяволов" и Арсенала.

 

"Учитывая поражение в прошлом туре от Вест Хэма (0:2), Манчестер Юнайтед проиграл 7 из 15 матчей в АПЛ. Арсенал продолжает разочаровывать и захватывать в равной степени. Но им удалось обыграть Астон Виллу, уступая в счете – во втором тайме" канониры" зажигали.

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Юнайтед удалось сохранить ворота на замке в матче с Лестером в последнем домашнем матче, но я сильно удивлюсь, если Арсенал не сможет пробить Давида Де Хеа. Уверен, матч будет очень ярким", – цитирует Оуэна Sky Sports.

После 6-ти туров АПЛ МЮ находится на 8-м месте, Арсенал – 4-й. Очная дуэль между этими соперниками состоится 30 сентября, начало в 22:00.

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Англия Манчестер Юнайтед - Арсенал Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн Майкл Оуэн
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