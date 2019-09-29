Манчестер Юнайтед – Арсенал: Эмери положительно оценил шансы "канониров" на три очка

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери заявил о готовности своих подопечных к поединку с МЮ в рамках 7-го тура АПЛ.

"Это противостояние всегда было и будет великим: и в прошлом, и сегодня, и в будущем.

Каждый раз, когда я смотрел в Испании встречи МЮ – Арсенал, это были особые матчи. Думаю, если вечером понедельника уже и смотреть какой-то матч, то именно этот.

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Мы очень хотим участвовать в поединках, где мы можем добиться чего-то важного. Игроки хотят уже скорее сыграть в следующем матче, и мы знаем, что у нас очень хороший шанс набрать 3 очка.

Сульшер опытный, он выступал за МЮ и идеально знаком с клубом. Ему знакомо соперничество на самом высоком уровне и у него хорошие футболисты. Сейчас его задача – достичь стабильности и выступать так, чтобы попасть в первую четверку", – цитирует Эмери FourFourTwo.

Напомним, классический поединок между Манчестер Юнайтед и Арсеналом состоится 30 сентября, начало в 22:00.

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