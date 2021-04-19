Текущий розыгрыш самого престижного европейского турнира может завершиться уже на этой неделе.

Президент Датского футбольного союза и член Исполкома УЕФА Йеспер Меллер надеется на исключение Манчестер Cити, Челси и Реала из нынешнего розыгрыша ЛЧ за присоединение к скандальной Европейской Суперлиге.

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"Клубы нужно отстранить, и я ожидаю, что это произойдет в пятницу. А потом посмотрим, как закончить Лигу чемпионов", – цитирует Меллера DR.

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Напомним, кроме вышеупомянутых клубов, в полуфинал ЛЧ также пробился ПСЖ. Парижский клуб не стал откликаться на приглашение в Европейскую Суперлигу.

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