Португальский новичок Манчестер Сити Рубен Диаш перебрался на Туманный Альбион не один.

Ближе к дедлайна последнего трансферного окна Рубен Диаш сумел подписать контракт с Манчестер Сити и забрал с собой свою очаровательную девушку.

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Известная певица Эйприл Айви, которая разрывает португальские чарты, не оставила 23-летнего защитника и вместе с любимым поехала в Англию, о чем сообщила в своем Instagram. Эйприл быстро адаптировалась в новой стране и сейчас уже работает над записью нового альбома в Лондоне.

Напомним, Рубен Диаш подписал контракт с "горожанами" на 6 лет. Бенфика получила 68 млн евро компенсации за своего таланта.

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