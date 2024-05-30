Саудовская Аравия предложила около 25 миллионов евро за голкипера Эдерсона. Ожидается, что бразилец перейдет либо в Аль-Хиляль, либо в Аль-Наср. Гвардиола уже подыскал замену для вратаря.

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Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в поле зрения Манчестер Сити находится игрок бременского Вердера Михаэль Цеттерер. В нынешнем сезоне немец провел 27 матчей, сумев шесть раз сохранить свои ворота "сухими".

Контракт 28-летнего вратаря рассчитан еще на три года. Однако в его соглашении есть привлекательный пункт об отступных, который действует до июня.

Напомним, Цеттерер выступает за Вердер с 2015 года. Чаще голкипер находился в арендах и лишь недавно смог стать первым номером команды.

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