Пеп Гвардиола тренировал Барселону, Баварию и Манчестер Сити. Он провел 601 матч во внутренних чемпионатах (включая матч с Арсеналом). За всю свою тренерскую карьеру его команды ни разу не опускались до отметки владения мячом в 32,8%. Таким образом, на Эмирейтс в матче с Арсеналом был зафиксирован личный антирекорд Гвардиолы.

"Арсенал играл лучше": Гвардиола оправдался за 5 защитников и глухую оборону

"Я не могу покинуть эту страну без очередного рекорда, знаете. Да, я горжусь этим. Отдам должное Арсеналу за то, что они сделали. Иногда вы этого хотите, иногда нет. Это замечательно, особенно когда вы обороняетесь впятером. Мы не планировали этого, но нам нужно это принять. Если команда лучше по этому показателю, то она играет лучше.

Припарковать автобус? Один раз за десять лет – неплохо, да? Мне нужно снова доказать свою состоятельность, используя другую стратегию", – цитирует Гвардиолу The Mirror.

Предыдущий антирекорд Пепа также был установлен в игре Сити против Арсенала – 37% в марте 2023 года.

