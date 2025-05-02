Ман Сити под давлением борьбы за зону ЛЧ выглядел уверенно, потеряв всего 2 очка в последних 5 турах АПЛ. Казалось бы, на Этихад приехала немотивированная команда из нижней части таблицы – что может пойти не так? Впрочем, невероятный Вулверхэмптон имел еще лучшую серию, выиграв 6 матчей подряд.

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Эрлинг Холанд после месячного лечения впервые попал в заявку Ман Сити, однако пока лишь запас. Возможно, Гвардиола хотел выпустить своего бомбардира уже через 20 минут, потому что "горожане" ничего не показывали в атаке. Обмен неострыми моментами, беготня в центре поля – так прошла половина тайма.

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Первую возможность создал Кунья, который летом может оказаться в Манчестере, но красном. Бразилец разбросал трех оппонентов, "выгрыз" мяч в центре поля и разрезной передачей вывел двух партнеров на Эдерсона. Все запорол Бельгард. Француз слишком долго принимал решение и отдал неточный пас Мунетси, который даже в шпагате не дотянулся до мяча.

Через 5 минут двойной момент у Аита-Нури. Левый латераль Вулверхэмптона в своем стиле подключился к атаке и дважды бил с убойной позиции – первая попытка прилетела в стойку, а вторая в ногу Гвардиола на линии ворот.

Манчестер Сити звоночек услышал. Главным оружием хозяев стал Доку, который на скорости уничтожал опекунов. Бельгиец вывел на ударную позицию О'Райли, однако Са вытащил из-под перекладины. На 35-й минуте "волков" уже не спасло ничто. Бернарду "перекусил" Андре и разогнал контратаку. Неудержимый Доку замахом убрал Догерти и покатил в центр штрафной площадки. Де Брюйне одним касанием забил один из последних голов (а может и последний) за Манчестер Сити.

Kevin De Bruyne gives Man City the lead!



Jeremy Doku sets him up for a typically calm finish past Jose Sa #MCIWOL pic.twitter.com/Ks6kdOLrlA — Premier League (@premierleague) May 2, 2025

До перерыва больше вспомнить нечего, поэтому команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе подопечных Гвардиолы. Если первый тайм был скучным на половину, то второй на 90%. Манчестер Сити играл с огнем, даже не думая развить преимущество. Кунья хотел наказать "горожан", но каркас снова пришел им на помощь.

Вулверхэмптон мог остаться в меньшинстве. Аит-Нури опрометчиво сыграл с протяжкой и прямой ногой влетел в голень Бернарду. Вполне смахивало на красную, однако VAR не позвал Питера Бэнкса смотреть повтор.

Холанд на поле так и не появился, а партнеры с горем пополам довели дело до минимальной победы. Ман Сити поднялся на третью строчку, обогнав Ньюкасл на 2 очка. Вулверхэмптон потерял роскошную серию и остался 13-м.

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