Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о трансфере голкипера Бернли Джеймса Траффорда. Контракт с 22-летним англичанином рассчитан до июня 2030 года. Согласно ВВС, сумма трансфера составила 27 миллионов фунтов стерлингов. Это – рекордная для Великобритании сумма за вратаря.

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Траффорд провел почти восемь лет в системе "горожан", прежде чем за 17,3 миллиона евро летом 2023 года перейти в Бернли. В сезоне 2024/25 Джеймс вместе с Бернли выступал в Чемпионшипе – втором дивизионе Англии. По итогам кампании команда финишировала на 2-м месте в турнирной таблице и вышла в АПЛ.

В прошлом сезоне вратарь пропустил 16 голов в 45 матчах и 29 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В 2023 году Траффорд выигрывал чемпионат Европы в составе сборной Англии (U-21). Напомним, что ранее в Манчестер Сити сватали Анатолия Трубина и Андрея Лунина.

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