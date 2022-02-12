Чемпионы Англии немного вырвались вперед в гонке с ПСЖ и Реалом, сообщает Football Insider.

Реал отсрочил подписание Холанда из-за Мбаппе – норвежца поставили перед фактом

К переезду на Этихад 21-летнего норвежца подталкивает его отец – Альф-Инге Холанд, который в свое время сам выступал за Ман Сити. Кроме того, продажей Феррана Торреса "горожане" предусмотрительно освободили место и заработали часть денег на Холанда. Испанец пополнил бюджет клуба на 55 млн евро, а клаусула бомбардира Борусии составляет 75 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Холанд провел 20 матчей, оформив 23 гола и 6 ассистов.

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