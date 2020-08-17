Ман Сити не планирует увольнять Гвардиолу после провала в ЛЧ – агент тренера оценил вероятность возвращения в Барселону

Наставник "горожан" может не волноваться за свою должность – неудачный сезон не станет основанием для его увольнения.

Манчестер Сити провалил концовку сезона 2019/20. "Горожане" завоевали лишь Кубок английской лиги, зато без шансов проиграли чемпионскую гонку Ливерпулю и вылетели из Кубка Англии на стадии полуфинала. Апогеем стал сенсационный вылет от Лиона в 1/4 финала ЛЧ.

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Впрочем, такие результаты не повлияли на доверие руководства клуба к 49-летнему тренеру. Манчестер Сити не планирует увольнять Гвардиолу – более того, клуб хочет подписать с наставником новый контракт и усилить состав несколькими новичками, сообщает The Telegraph.

Агент Гвардиолы Хосе Мария Оробит также заверил, что его клиент останется на Этихаде. На вопрос, возможно ли возвращение Пепа в Барселону после увольнения Кике Сетьена, агент ответил категорично. "Сейчас такой вариант нереален. Гвардиола 100% останется в Манчестер Сити", – цитирует агента Goal.com.

Действующий контракт тренера с клубом рассчитан еще на один сезон.

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