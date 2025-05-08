"Горожане" начали работу над переходом 21-летнего Уэсли из Фламенго, утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Реал и Ман Сити проигрывают битву за 150-миллионную звезду – он предпочитает "измену"

Правый фланг защиты стал одной из слабых зон Ман Сити в нынешнем сезоне. Кайл Уокер внезапно сорвался в Милан, а молодежь и непрофильный Нуньеш не совсем соответствуют требованиям Гвардиолы. Уэсли же имеет немалый опыт за первую команду Фламенго (127 матчей, 3 гола, 5 ассистов), а в марте дослужился до дебютного вызова в сборную Бразилии.

Манчестер Сити хочет как можно скорее оформить трансфер, чтобы заявить новичка на Клубный чемпионат мира. Transfermarkt оценивает Уэсли в скромные 15 млн евро.

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