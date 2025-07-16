Манчестер Сити не против разгрузить состав после неудачной кампании 2024/25.

"Горожане" готовы рассмотреть аренды или полноценные продажи сразу 6 игроков, информирует The Athletic.

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Речь идет о Джоне Стоунзе, Нико О'Райли, Матео Ковачиче, Илкае Гюндогане, Клаудио Эчеверри и Оскаре Боббе. Последний все еще может понадобиться Хосепу Гвардиоле. Прошлый сезон 22-летний Бобб почти полностью пропустил из-за травмы, однако ранее норвежцу выписывали серьезные авансы.

Напомним, Ман Сити завершил прошлый розыгрыш АПЛ лишь на третьей строчке, а из ЛЧ вылетел уже на стадии предварительного раунда плей-офф. На Клубном ЧМ подопечные Гвардиолы также провалились – поражение от Аль-Хиляля в 1/8 финала.

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