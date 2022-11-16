Ман Юнайтед стирает упоминания о Роналду – первым "пострадал" Олд Траффорд
Все идет к тому, что будущее Криштиану Роналду не будет связано с "красными дьяволами".
Звездный португалец последним скандальным интервью, вероятнее всего, приблизил конец своей карьеры на Олд Траффорд. МЮ теперь пытается стереть упоминания о нем.
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Клуб принял решение убрать со стадиона огромное изображение Роналду, где он находился в компании Брайана Робсона и Дэвида Бекхэма. Похоже, процесс прощания запущен, намеки ясны.
В сезоне 2022/23 португалец не является основным игроком Манчестер Юнайтед. Криштиану принял участие в 16 поединках во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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