Все идет к тому, что будущее Криштиану Роналду не будет связано с "красными дьяволами".

Звездный португалец последним скандальным интервью , вероятнее всего, приблизил конец своей карьеры на Олд Траффорд. МЮ теперь пытается стереть упоминания о нем.

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Клуб принял решение убрать со стадиона огромное изображение Роналду, где он находился в компании Брайана Робсона и Дэвида Бекхэма. Похоже, процесс прощания запущен, намеки ясны.

| Сегодня с «Олд Траффорд» убрали огромную фреску с изображением Криштиану Роналду. pic.twitter.com/R00S9lotxo — Football Daily (@footballdaily) 16 ноября 2022 г.

В сезоне 2022/23 португалец не является основным игроком Манчестер Юнайтед. Криштиану принял участие в 16 поединках во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.