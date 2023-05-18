У защитника неаполитанцев Мин Че Кима есть все шансы перебраться на Туманный Альбион уже во время летнего трансферного окна.

Фил Джонс покинет "красных дьяволов" летом, ведь стороны решили не продолжать сотрудничество. На его место Эрик Тэн Хаг стремится подписать Мин Че Кима. МЮ, похоже, хорошо работает над прихотью коуча.

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Как утверждает Il Mattino, манкунианцы уже согласовали условия личного контракта с 26-летним южнокорейцем, будет зарабатывать футболист в Англии 9 миллионов евро в год. МЮ также сообщил Наполи, что планирует оплатить клаусулу, которая будет действительна в течение первых 15 дней июля и составит 56 млн.

К слову, Ким перебрался в Неаполь только прошлым летом из Фенербахче, однако сразу стал лидером обороны. Центрбек наиграл 43 матча во всех турнирах и внес очень солидный вклад в чемпионство "голубых" в Серии А.

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