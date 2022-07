Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 3:1

Голы: Марсьяль, 17, Рашфорд, 48, Санчо, 59 – Уорд, 74

Манчестер Юнайтед провел свой третий матч под руководством Эрика Тен Хага, снова одержав очередную яркую победу. На этот раз "дьяволы" обыграли Кристал Пелас – в Мельбурне манкунианцы настреляли три мяча в ворота лондонского коллектива. Что наиболее важно, голы были очень эффектны.

Счет уже на 17-й минуте открыл Антони Марсьяль, завершивший затяжную комбинацию ударом с нескольких метров.

На 48-й Рашфорд удвоил преимущество, расстреляв пустые ворота после включения в перепасовку между Ван де Бееком, Санчо и Марсьялем.

На 59-й же Санчо обыграл голкипера в ближнем бою, однако в этой атаке больше всего поразил выход из обороны и работа при передачах. Команда прошла от собственной штрафной до чужой, привлекая к голу сразу семерых исполнителей.

Jadon Sancho getting MUFC their 3rd goal against Palace , beautifully created and scored ️️ . We love to see it #MUNCRY



Malacia || Maguire || Sancho || Varane || Rashford || Martial || Dalot pic.twitter.com/SwjvIPrfLp