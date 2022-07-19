Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 3:1

Голы: Марсьяль, 17, Рашфорд, 48, Санчо, 59 – Уорд, 74

Манчестер Юнайтед провел свой третий матч под руководством Эрика Тен Хага, снова одержав очередную яркую победу. На этот раз "дьяволы" обыграли Кристал Пелас – в Мельбурне манкунианцы настреляли три мяча в ворота лондонского коллектива. Что наиболее важно, голы были очень эффектны.

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Счет уже на 17-й минуте открыл Антони Марсьяль, завершивший затяжную комбинацию ударом с нескольких метров.

Manchester united vs crystal Palace

1st Goal

A. Martial

D. Dalot pic.twitter.com/JclhHhcYyN — Young bartho 01 (@Tonymakanaki20) July 19, 2022

На 48-й Рашфорд удвоил преимущество, расстреляв пустые ворота после включения в перепасовку между Ван де Бееком, Санчо и Марсьялем.

WHAT A GOAL!!



Sancho - Martial - Donny - Rashford ️



ten Hag ball in full flow.pic.twitter.com/d2AjUrm4kc — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 19, 2022

На 59-й же Санчо обыграл голкипера в ближнем бою, однако в этой атаке больше всего поразил выход из обороны и работа при передачах. Команда прошла от собственной штрафной до чужой, привлекая к голу сразу семерых исполнителей.

Jadon Sancho getting MUFC their 3rd goal against Palace , beautifully created and scored ️️ . We love to see it #MUNCRY



Malacia || Maguire || Sancho || Varane || Rashford || Martial || Dalot pic.twitter.com/SwjvIPrfLp — Man United truth (@ManUnitedtruth3) July 19, 2022

Кристал Пелас сумел отыграть один гол из стандарта. Это взятие ворот оказалось последним во встрече. МЮ отпраздновал победу со счётом 3:1. Таким образом, в трех матчах под руководством Эрика Тен Хага "дьяволы" забили 11 голов, пропустив всего два раза – при этом в первой игре они уничтожили Ливерпуль (4:0).

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