Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался перед непростым выбором: переступить через себя или временно остаться без клубного футбола.

Сразу после исключения португальца из состава первой команды появилась информация , что обладателю 5 "Золотых мячей" придется извиниться перед всеми за свои выходки. Теперь есть более важное условие от Эрика Тэн Хага, утверждает The Athletic .

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Наставник "красных дьяволов" рассматривает Криштиану как игрока ротации, которому не будет гарантировано место в стартовом составе. Нидерландец хочет лично услышать мнение Роналду по поводу такой роли. Если он согласится, снова вернется к тренировкам.

Напомним, 37-летний форвард досрочно покинул Олд Траффорд во время матча с Тоттенхэмом, отказавшись выходить на смену. Криша отстранили от занятий с первой командой и оштрафовали.