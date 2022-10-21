"Красные дьяволы" оштрафуют португальца за отказ выйти на замену в поединке 12 тура АПЛ против Тоттенхэма (2:0).

Эрику Тен Хагу надоело поведение Криштиану Роналду. За отказ выйти на замену в конце игры Манчестер – Юнайтед Тоттенхэм 37-летний португалец будет серьезно оштрафован.

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Сумма штрафа составит 1 миллион фунтов – правда, столь впечатляющую сумму нападающий зарабатывает за 2 недели. Также Роналду заставят попросить прощения у партнеров по команде. По мнению главного тренера МЮ, это будет четким сигналом в раздевалке, что ненадлежащее поведение и нарушение дисциплины не простят никому. Об этом сообщает Daily Star.

Еще раньше стало известно, что Роналду отстранили от тренировок с первой командой. Не исключено, что в январе с капризным ветераном досрочно расторгнут контракт, действующий до 30 июня 2023 года.

В сезоне 2022/23 Криштиану Роналду сыграл 12 матчей во всех турнирах. В активе форварда 2 гола (1 – в АПЛ) и 1 ассист.

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