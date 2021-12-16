Мампасси отреагировал на слухи о переезде в Москву – легионер Шахтера пока остается в Киеве
21:01 - Читати українською
Защитник Шахтера Марк Рене Мампасси уклонился от конкретики по вопросу о трансфере в московский Локо.
"Локомотив? Отвечу так: до 30 июня 2022 года я на контракте с Мариуполем. Сейчас пока в отпуске, который провожу в Киеве", – цитирует Мампасси Meta-ratings.
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18-летний украинец выступает за Мариуполь на правах аренды, контракт игрока принадлежит Шахтеру. Об интересе к услугам Марка уже подтвердили в лагере Локомотива.
В нынешнем сезоне УПЛ Мампасси провел 15 матчей, в которых отличился ассистом.
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