"Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, усовершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы.

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Я уже попрощался с одноклубниками в Мариуполе, пожелал им сберечь прописку в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она приступит к подготовке к весенней части сезона. Ни с кем из "железнодорожников" не знаком. Пока сложно сказать, на какой позиции будут меня использовать, главное, чтобы приносил пользу Локомотиву", – отметил Мампасси в комментарии meta-ratings.

Напомним, что украинский защитник официально стал игроком московского Локомотива. По информации СМИ, российский клуб заплатит 4 млн евро за защитника. Добавим, что Марк выступает в составе сборной Украины U-19.

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