Мама Пулишича показала мастер-класс с мячом – новичку Челси было у кого поучиться

Мама звездного новичка лондонского Челси Кристиана Пулишича продемонстрировала удивительные таланты в контроле мяча.

Атакующий хавбек после напряженного сезона проводит отпуск в Штатах.

Челси обжаловал в Лозанне трансферный бан

В Инстаграме Overtimefc появилось видео, как Пулишич вместе со своей мамой на кухне демонстрируют навыки контроля мяча. Келли Пулишич на фоне сына совсем не потерялась и довольно уверенно провела тренировку с Кристианом.

Напомним, Челси согласовал трансфер полузащитника еще зимой. За игрока сборной США дортмундская Боруссия получила 64 млн евро. Пулишич может стать единственным новичком лондонцев в межсезонье, поскольку действует трансферный бан от ФИФА на подписание новых игроков "синими".