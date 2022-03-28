"Все могло сложиться лучше, но это футбол. Иногда все обстоит хорошо, а иногда все совсем не так. Матч был в наших руках, но атака действовала не очень. Я бы вызвала Балотелли, потому что он имеет невероятную физическую силу, и перед воротами его никто не может остановить.

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К сожалению, такие ошибки, как у Жоржиньо, дорого нам обходятся. Я не хочу показывать на него пальцем, он, конечно, сделал это не намеренно, но если ты мажешь три пенальти...

Македония имела лишь один удар в створ, возможно, Доннарумма мог спасти, но сейчас бесполезно говорить об этом. Эта команда не потеряла магию чемпионата Европы, возможно, некоторые просто слишком боялись ошибиться. После такого, думаю, больше всего праздновали англичане", – цитирует Пуоло Goal.

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