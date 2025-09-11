Бразильский защитник Левого Берега Сидней признался, как относятся его родственники к выступлениям в Украине во время войны.

– В Украину вы попали через футбольный клуб Рух. Не боялись ехать так далеко от дома?

– До того, как приехать в Украину, я искал информацию об этой стране. Более того, я даже не знал о ее существовании.

И в первую очередь, я узнал, что здесь бывает очень холодно и что здесь другая кухня. И я подумал: "Как я буду жить в другой стране, где нет моих любимых блюд?". А потом, после переезда, я убедился в том, что я могу здесь жить. Мне здесь очень нравится, я чувствую себя счастливым. Готов жить здесь максимально долго.

– Сейчас в Украине война. Что вам говорят родственники? С пониманием относятся или зовут домой?

– Моя мама говорит, чтобы я уехал отсюда. А мой отец нет, он не настолько волнуется. Но я стараюсь не передавать им много информации о состоянии дел в стране. Я хочу, чтобы они жили в спокойствии.

– С началом полномасштабного вторжения вы играли в футбол в Бразилии. Но в 2024 году откликнулись на предложение Левого Берега. В чем ваша мотивация?

– Президент клуба рассказал мне о своем проекте, как все здесь будет. Он поверил в мой потенциал. И после того, как я переехал, увидел, что война не будет настолько влиять на мое состояние. Я решил остаться и играть за Левый Берег, – заявил Сидней в интервью Украинскому футболу Украинскому футболу.

Напомним, что 25-летний бразилец выступает за Левый Берег с января 2024 года.

