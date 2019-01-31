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Малышев прокомментировал свою первую игру за Шахтер в статусе капитана

31 января 18:15 164 Читати українською
Малышев прокомментировал свою первую игру за Шахтер в статусе капитана
Максим Малышев / Шахтер

Хавбек Шахтера Максим Малышев рассказал о своих физических данных и прокомментировал матч против Хобро.

"Чувствую себя хорошо, с каждым днем ​​лучше. Есть еще небольшой дискомфорт, но врачи говорят, что это нормально. Все со временем заживет, следовательно тренер дает небольшие нагрузки, чтобы я входил плавно и чувствовал себя хорошо.

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Капитанская повязка очень много значит, конечно. Это сложно передать словами, для меня это нечто большее, чем просто быть капитаном команды, пусть даже в товарищеской игре. Я мечтал об этом с детства, спасибо мистеру за доверие.

Мы были готовы к игре с Хобро, знали, что они исповедуют силовой футбол. Может немного не получалось, но привыкли и поняли, как нам надо играть. Во втором тайме больше получалось.

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Хорошо, что выиграли. Но мы работаем, нам есть куда расти и еще надо улучшать свою игру", – сказал Малышев в интервью клубному телевидению Шахтера.

Товарищеские матчи

Шахтер - Хобро: Четверг 31 января 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Хобро
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