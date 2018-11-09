Малышев приступил к тренировкам с мячом после операции

Полузащитник Шахтера Максим Малышев, который летом перенес операцию на колене, приступил к работе с мячом в индивидуальном порядке.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Максим Малышев начал работать с мячом в индивидуальном порядке.

Клубный рейтинг УЕФА: Динамо поднялось в топ-20, Шахтер сохранил свою позицию

Украинец получил тяжелую травму колена и летом перенес операцию, из-за чего выбыл на несколько месяцев. Сейчас в лазарете "горняков" находится только Иван Ордец.

В 15 туре УПЛ Шахтер сыграет на выезде против другого участника еврокубков – полтавской Ворсклы.

Вирт: Без "левого" пенальти Шахтер бы проиграл 0:5, легче никому бы не стало