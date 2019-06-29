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Малышев получил очередную травму

23:33 25 Читати українською
Малышев получил очередную травму
Максим Малышев / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Максим Малышев не сможет помочь команде в ближайшее время.

26-летний игрок получил повреждение, которое в очередной раз выбило его из состава дончан.

"Надеюсь, Шахтер посмотрит на Сикана и вернет его в Мариуполь", – Бабич

Малышев опубликовал фотографию в своем Instagram, на которой он изображен в больнице с перебинтованной ногой. Никаких деталей повреждения и приблизительных сроков восстановления хавбек и его клуб не назвали.

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Напомним, Малышев пропустил практически весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем. В активе игрока всего четыре матча за "горняков".

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