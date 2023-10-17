Сборная Украины в рамках 7-го тура отбора на чемпионат Европы-2024 сыграет с Мальтой. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 между сборными Мальты и Украины начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Также просмотр доступен на местных телеканалах "Суспільного" – но только на каналах в цифровом эфире T2, IPTV и кабельных сетях.

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"Сине-жёлтые" держатся на третьей позиции в группе С, превосходя сборную Северной Македонии на три очка и имея равенство с Италией – у нас по 10 баллов. "Скуадра Адзурра" к поединку с Украиной в последнем туре может набрать не более 16-ти, но у апеннинцев впереди сложные игры с Англией и Македонией.

Если команда Сергея Реброва одолеет Мальту, то судьба прямой путёвки на Евро-2024 будет решаться в Леверкузене, в нашем матче с Италией. К сожалению, помочь украинцам сегодня не сможет Тарас Степаненко, который получил повреждение, а Руслан Малиновский пропускает игру из-за дисквала.

Стартовые составы

Мальта:

Украина:

Мальта – Украина: анонс матча отбора Евро-2024