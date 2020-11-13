Украина месяц назад потеряла последние шансы на Евро-2021, проиграв на выезде Северной Ирландии. Уже тогда Руслан Ротань не говорил про выход на турнир, а делал заявления о подготовке к новому циклу, поэтому матч на Мальте следует рассматривать именно в таком ключе. Обидно, но имеем то, что имеем. На эту игру даже не вызывали ряд стержневых футболистов текущего отбора, однако в заявку попали 16-летний днепровец Ярмолюк и 19-летний "руховец" Кухаревич.

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С Мальтой мы уже встречались осенью 2019 года в Запорожье. Тогда украинцы разнесли соперника, забив три гола в первом тайме, однако во втором наша молодежка предстала перед трудностями в атакующей работе. Не хватало ни скорости, ни желания, ни идей. Впрочем, от четвертого гола в ворота гостей все это не спасло. Впрочем, от четвертого гола в ворота гостей всё это не спасли, а обороне "жёлто-синих" островитяне проблем не создали.

Не только нам так повезло – сборная Мальты U-21 проиграла семь из восьми матчей в группе, всего раз сыграла вничью (0:0 с ирландцами в первом туре) и пропустила 25 голов при трёх забитых. Ни одного игрока с опытом выступлений в Европе в этой команде нет. Словом, можно было бы и не замечать Мальту, однако после поражения Северной Ирландии на выезде украинцам не стоит смотреть на карликов свысока. Тем более, что Дания на мальтийском поле месяц назад едва не потеряла очки, до 84-й минуты играя 1:1.

Сборную Руслана Ротаня сильно критикуют, что и неудивительно – результата нет, да и футбол у молодёжки крайне нестабильный. Заметно, что главный тренер пытается работать через контроль и короткий пас, однако они проходят лишь эпизодически (как с датчанами и финнами), а соперники часто рвут нашу оборону. С другой стороны, работой Руслана Петровича довольны тактические эксперты, Андрей Шевченко и даже Мирча Луческу. Многие игроки явно прогрессировали (в частности, Бондаренко, Назаренко и Забарный), да и сам футбол Украины U-21 в 2020 году по качеству сильно превосходил то, что мы видели в первых турах.

Словом, новая молодёжка находится лишь в процессе становления. Более глубокие выводы следует делать по следующему отбору, а сейчас к нему стоит качественно подготовиться. Матч против Мальты – идеальное поле для экспериментов и отработки деталей.

Кадровая ситуация

Хотелось бы подробно остановиться на кадровых проблемах сборной Мальты U-21, но на свете не нашлось людей, которым это было бы интересно. Украина же снова страдает от коронавируса – из-за него не сыграют Нещерет, Бондаренко и Сикан.

Кроме того, из первой заявки выпали Ризнык, Вивчаренко, Цитаишвили, Надольский, Билошевський, Муравский, Топалов, Батагов и Лунёв. В последний момент к сборной присоединились Исаенко и Турбаевский.

Ориентировочный состав Украины U-21 на матч против Мальты U-21

Трубин – Вантух, Сирота, Бабогло, Дубинчак – Кравчук, Бражко – Назаренко, Судаков, Булеца – Шевцов

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Конечно, Мальта U-21 – это карлик, однако ожидать феерии в этом матче не стоит. Во-первых, Украина зафейлила в этом отборе три выезда из четырёх. Во-вторых, сегодня выйдет далеко не сильнейший состав – много футболистов из нашей заявки на четыре года моложе островитян. В-третьих, результат для Украины U-21 не важен. "На первом месте будут стоять структура нашей игры и качество действий подопечных", – предупредил Руслан Ротань.

Впрочем, все эти факторы не означают, что Украина оступится. Мальта нам не соперник, как ни крути. Любой результат, кроме победы "жёлто-синих", станет сенсацией.

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