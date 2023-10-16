Сборная Украины сыграет на выезде с Мальтой в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024. Каков прогноз букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Матч Мальта – Украина состоится во вторник, 17 октября и начнется в 21:45 по Киеву. Встреча состоится на главной спортивной арене Мальты, расположенной в поселке Та'Кали и вмещающей более 17 тысяч зрителей.

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Мальта – Украина: прогноз букмекеров на матч

В преддверии важного противостояния с Мальтой лагерь "сине-желтых" покинули Сергей Кривцов и Руслан Малиновский. Первый получил повреждение, а второй не сыграет из-за перебора желтых карточек. В июне команда Реброва одержала скромную победу над футбольным карликом. Единственным мячом во встрече отличился вингер Жироны Виктор Цыганков, реализовавший пенальти в середине второго тайма.

В предыдущих шести турах отбора Мальта забила всего один гол, пропустив в свои ворота 15. Перед матчем с Украиной "красные" были разгромлены Италией. Именно "сине-желтые" считаются очевидными фаворитами игры по версии букмекеров. Авторитетная контора Bwin оценивает победу сборной Украины коэффициентом 1.27, в то время как потенциальный триумф хозяев считается большой сенсацией – 11.00. На ничью дают коэффициент 5.75.

Willam Hill оперирует похожими цифрами. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.28. Зато шансы Мальты еще более призрачные (12.00). Ценник ничьей – 5.00. Стандартный тотал больше 1.5 оценивается баллом 1.25, аналогичный тотал меньше – 3.75.

Напомним, что подопечные Реброва занимают третье место в группе отбора (10 очков), уступая итальянцам по дополнительным показателям. Лидируют англичане (13), а Мальта находится на дне таблицы с нулем в графе "очки".