УЕФА назначил рефери, которые будут работать на матче квалификации чемпионата Европы между мальтийской и украинской командами.

Поединок между Мальтой и Украиной будет обслуживать датская бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Деннис Расмуссен и Стеффен Брамсен. Четвертым рефери будет Миккель Реддер.

35-летний Крог лишь однажды пересекался с украинцами: в июне на молодежном Евро-2023 он фиксировал победу команды Руслана Ротаня над сверстниками из Румынии (1:0) на групповом этапе. К слову, тогда наша молодежка дошла до полуфинала турнира и впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

Напомним, дуэль между Мальтой и Украиной состоится 17 октября. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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