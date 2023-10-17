Все поединки квалификации к чемпионату Европы-2024, которые будут сыграны 17 октября, начнутся с минуты молчания из-за теракта в Бельгии.

В понедельник, 16 октября, в Брюсселе произошел террористический акт. Злоумышленник застрелил двух фанатов сборной Швеции, приехавших поддержать команду в поединке против Бельгии. Матч прервали после первого тайма, а 17 октября стало известно, что подозреваемый был застрелен при попытке задержания.

Полиция Брюсселя застрелила подозреваемого в теракте перед матчем отбора к Евро-2024, еще двое до сих пор в розыске

УЕФА в своем официальном Twitter сообщил, что все матчи отбора на Евро-2024, которые будут сыграны 17 октября, начнутся с минуты молчания в память о погибших болельщиках сборной Швеции. В их числе и поединок Мальта – Украина, который стартует в 21:45.

К слову, официального решения УЕФА по матчу Бельгия – Швеция все еще нет. После первого тайма счет был 1:1. Турнирного веса эта игра уже не имеет – Бельгия вышла на чемпионат Европы, Швеция потеряла шансы добыть путевку через отбор.