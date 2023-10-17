Сборные Мальты и Украины выбрали цвета, в которых сыграют в сегодняшнем матче квалификации к Евро-2024.

Сборная Украины сыграет в синем комплекте формы, тогда как Мальта выйдет на поле в красных цветах, сообщает официальный сайт УАФ.

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Голкипер "сине-желтых" будет защищать ворота в черной экипировке, а вратарь мальтийцев – в зеленой форме.

Напомним, дуэль между Мальтой и Украиной состоится уже сегодня, 17 октября. Начало встречи в 21:45.

К слову, после 6-ти матчей у сборной Украины 7 баллов и третья строчка турнирной таблицы группы С. Мальта без очков идет последней.

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