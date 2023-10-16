"Ожидания только положительные – мы понимаем, что нам нужно, какой результат. Настраиваемся только на победу. У нас все есть для восстановления, очень сильный медицинский штаб. Все ребята – профессионалы. Все идет по плану.

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Матчи через два дня на третий всегда тяжело играть во всех аспектах – физическом и ментальном. Но мы профессионалы, во-первых, должны сделать выводы из предыдущего поединка. Нужно понимать, насколько тяжелым будет матч. Нам надо сыграть на максимальных возможностях с первой до последней секунды, и все будет у нас в порядке", – цитирует Караваева официальный сайт УАФ.

Напомним, что уже завтра, 17 октября, сборная Украины встретится с Мальтой, начало матча в 21:45. В предыдущей игре "сине-желтые" победили Северную Македонию (2:0), а Караваев отметился шедевральным голом в конце поединка.

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